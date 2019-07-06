В Москве загорелся госпиталь Бурденко

В Москве загорелся военный госпиталь имени Бурденко. К настоящему времени возгорание уже потушено. Как уточнили в МЧС РФ, пострадавших в результате инцидента нет.

Очаг возгорания находился на первом этаже в двухэтажном реконструированном здании.

«В 21.59 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе Западного военного округа отметили, что задымление произошло в подсобном помещении отдельно строящегося неэксплуатируемого здания.