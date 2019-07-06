В МИД РФ ответили на критику США о запрете полетов в Грузию

В МИД России напомнили США о необходимости обратить внимание на свои санкции, а не критиковать меры российской стороны, принятые в отношении Грузии. Такую позицию МИД РФ высказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее временная поверенная в делах США в Грузии Элизабет Руд заявила, что запрет авиаперевозок в Грузию является несправедливым. В ответ в российском ведомстве отметили, что со стороны Америки в отношении России санкции действуют непрерывно «как минимум с 1974 года».

«В этой связи хотели бы напомнить госпоже Руд о том, что такое «несправедливые, ненужные и непропорциональные меры». Жертвами такой политики США (это государство уже десятилетиями орудует «рестрикционной дубинкой») стал целый ряд стран, осуществляющих независимую внешнюю политику», - сказано в сообщении.

При этом МИД опубликовал список ограничительных мер, которые были введены американскими властями в адрес России за все эти годы. Общее их количество достигло 65.

Среди наиболее известных в МИД РФ назвали поправку Джексона-Вэника, которая запрещала предоставлять СССР режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии, и бойкот Олимпиады в 1980 году со стороны более чем шестидесяти стран, вызванный несогласием Запада с вводом советских войск в Афганистан.

Также дипломаты напомнили о блокаде строительного газопровода «Уренгой-Помáры-Ужгород», в результате которой было введено эмбарго на поставки в СССР высокотехнологичного американского оборудования.

Среди остальных оказались научный «черный список» организаций, якобы нарушивших антиирнаские санкции, закон Магнитского и дело «Скрипалей».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять перевозки в Грузию. Указ вступает в силу 8 июля. Также в Минтрансе запретили грузинским перевозчикам полеты в Россию.