Житель Китая приехал в Россию поблагодарить врачей за свое спасение 60 лет назад

В Иркутск приехал китаец, которому спасли жизнь иркутские хирурги более полувека назад. В сибирский город Мэн Сяньго прибыл, чтобы поблагодарить медиков.

Мальчик получил страшные ожоги, когда играл дома рядом с печкой. Одной искры было достаточно, чтобы его шарф вспыхнул, как спичка, а вся одежда сгорела. Мэн Саньго подробностей не помнит, известны только факты.

Больница в Амурской области оказалась ближе, чем больница на родине, поэтому экстренную медицинскую помощь китаец получил в России. Пострадавшему сделали операцию по пересадке кожи, а курс реабилитации ребенок проходил уже в Иркутске.

Для медиков это тоже был особенный пациент. Даже донорами кожи стали практикантки из медучилища: Валентина Филатова и Валентина Дорошкина. Мэн Сяньго удалось разыскать сестру одной из них.

«Кожа была взята с правой ноги верхней трети бедра. Шрамчики у нее остались, мы это видели, я их помню», - рассказывает сестра донора Галина Дорошкина.

Ни с медсестрами, ни с врачами, которые делали операцию, мужчине встретиться пока не удалось. Связь со многими из них потеряна, однако не потеряна надежда. Вместе с главным героем в Россию приехала целая съемоная группа из Китая. Они создают фильм об этом уникальном случае. Называется «Кровная дружба», в честь 70-летнего юбилея дипломатических отношений между двумся странами.

Мэн Сяньго смотрит на мемориальную табличку в Иркутске и еле сдерживает слезы. Она установлена в память о выдающемся враче - Веронике Высоцкой, которая его оперировала. Благодаря ее рукам, теперь полноценные руки у Мэн Сяньго. Ему смогли не просто восстановить кожный покров, но и суставы.