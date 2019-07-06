Боевики нанесли удар по сирийской Хаме

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нарушили режим прекращения огня в сирийской провинции Хама. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток зафиксирован обстрел населенного пункта Эль-Джаммасия провинции Хама», - рассказал он.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.