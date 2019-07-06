В НИИ неотложной детской хирургии рассказали, как помогут девочке из Ингушетии

Заведующий отделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский рассказал журналистам о состоянии 7-летней девочки из Ингушетии, которую вечером 5 июля доставили в Москву.

«Состояние девочки тяжелое, обусловлено повреждением верхних конечностей. Левая ручка в принципе сохранна, мы за нее поборемся. А правая немножко посложнее, поэтому все силы будут брошены на ее спасение», - сказал Павел Мединский.

Ранее стали известны детали уголовного дела по факту издевательств над семилетней девочкой в Ингушетии. В умышленном причинении тяжкого вреда здоровья малышке подозревают родную тетю девочки по линии отца – 35-летнюю жительницу города Сунжа.

Девочка поступила в Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани 4 июля. На ее теле врачи обнаружили множественные следы издевательств, в том числе переломы. На руке у девочке началась гангрена, из-за чего пришлось сделать экстренную операцию. Сейчас состояние ребенка расценивают как стабильно тяжелое.

«Сейчас будет проводиться гипербарическая оксигенация. Девочку отвезем в специальную камеру, где будем насыщать кислородом. Нужно минимум десять сеансов по часу каждая, чтобы восстановить кровоток, в том числе и в правой руке. Также будет выполнена перевязка с оценкой жизнеспособности тканей. Мы бросим все силы на ее спасение», - сказал Павел Мединский.

Ранее стало известно, что врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую семилетнюю девочку из Ингушетии. В дороге из Магаса ребенка сопровождала уполномоченный по правам детей в Ингушетии Зарема Чахкиева.