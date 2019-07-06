Посольство РФ в США выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в ТЦ во Флориде
В соответствии с установленной процедурой, был подан запрос в госдеп США.
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Посольство России в США выясняет, находились ли среди пострадавших при взрыве газа в торговом центре во Флориде граждане РФ.
«Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве в городе Плантейшн наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп США», - сообщает посольство на своей странице в Twitter.
Напомним, утром субботы, 6 июля, в торговом центре в Плентейшн прогремел взрыв. Сообщается о множестве пострадавших. Прибывшая на место пожарная служба перекрыла улицу и приступила к разбору завалов.