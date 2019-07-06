«Ждем встречу с батумским зрителем»: основатель «А-Студио» прокомментировал отмену концерта в Грузии

В Батуми отменили концерт группы «А-Студио». Шоу должно было состояться 27 июля в клубе UP2U. «Звезде» удалось связаться с руководством площадки и участниками группы и получить комментарии по поводу происходящего.

Один из основателей группы «А-Студио», Байгали Серкебаев в беседе со «Звездой» выразил сожаление в связи со случившимся.

«Мы очень сожалеем, что создалась такая ситуация, и что мы не едем на концерт в Батуми. Надеемся на скорейшее урегулирование конфликта и с нетерпением ждем встречу с батумским зрителем», - сказал артист.

В свою очередь, в клубе UP2U заявили, что концерт полностью отменен, отрицательно ответив на вопрос о возможном переносе. Конкретные причины собеседник «Звезды» называть не стал, сославшись на то, что это уже вопрос «внутренней кухни» заведения и артистов. Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия также полностью отказалась от комментариев на данную тему.