Опубликовано видео с места взрыва в торговом центре во Флориде

На юге Флориды в городе Плантейшн прогремел взрыв в торговом центре. Инцидент произошел в ТЦ The Fountains утром, 6 июля.

По данным спасательных служб, два человека находятся в тяжелом состоянии, еще несколько десятков с ранениями различной степени тяжести.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа. Этому свидетельствует найденные среди обломков трубы газопровода. Местные СМИ пишут, что источник взрыва был в пустующей пиццерии.

«Была мощная вспышка света ... она осветила все небо. Это было громко, гораздо громче чем фейерверки. Было похоже на конец света», - рассказала журналистам одна из свидетельниц взрыва.

Ранее очевидцы опубликовали в Twitter кадры с места происшествия. Отмечается при этом, что часть торгового центра была полностью разрушена. Повреждения получили несколько машин на парковке напротив торгового центра, а также фитнес-центр напротив. В самом торговом центре обрушилась часть крыши.

На месте работают полиция и пожарная служба, зону взрыва перекрыла пожарная охрана.