Разрезая облака: полет Конюхова над Крымом попал на видео

«Звезда» публикует кадры полета всемирно известного российского путешественника Федора Конюхова над Крымом. На видео его экспериментальный самолет планирует в воздухе над Евпаторией.

После приземления Конюхов поделился впечатлениями от полета, рассказав о красотах российской природы. Путешественник выбился из графика из-за незапланированной грозы.

Также он рассказал о постройке летательного аппарата для следующего путешествия. По словам путешественника, размах его крыла будет гораздо больше нынешнего, поэтому он не будет приспособлен для частых посадок, а будет использоваться в кругосветном путешествии.

Напомним, Федор Конюхов добрался до Крыма на летательном аппарате с двигателем на солнечных батареях. Путешественник поднялся в воздух на аэродроме в Подмосковье и завершил маршрут в Евпатории. Тем самым он намерен подтолкнуть ученых к созданию легких аккумуляторов, способных накапливать солнечную энергию.