На Украину прибыла первая в истории страны партия нефти из США
Объем доставленной нефти составил 75 тысяч тонн, ее перекачка может занять около 36 часов.
© Фото: port.odessa.ua
В Одесский порт прибыла первая в истории Украины партия нефти из Соединенных Штатов. Доставил ее танкер Wisdom Venture.
Объем доставленной нефти составил 75 тысяч тонн, ее перекачка может занять около 36 часов.
«Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу “Одесса – Кременчуг”», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы порта.
По данным гавани, следующая поставка из США может состояться уже в августе.
Одесский морской порт имеет 31 грузовой причал. В 2018 году порт сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 10,1% - до 21,698 млн тонн.