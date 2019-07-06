В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России. Инициатором проекта выступил украинский депутат Артур Герасимов.

Он предложил осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма, а также призвал Россию вывести свои силы с полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины. Кроме того, в документе содержатся требования об освобождении украинских моряков, захваченных в Керчи, отказе от вмешательства во внутренний конфликт на Украине и разрыве ДРСМД.

В тексте резолюции также говорится о якобы растущей милитаризации Азовского моря со стороны России и всего Крыма. При этом отмечаются «неспровоцированные акты вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы» с российской стороны.

В ответ российская делегация попросила снять документ с рассмотрения, в частности из-за того, что текст резолюции «изобилует заведомо неприемлемыми формулировками, а также ложными посылками, которые не позволяют рассчитывать на конструктивное сотрудничество», однако в ПА ОБСЕ включили ее в повестку своей работы на летней сессии.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведённого там в марте 2014 года референдума. По результатам, более 96 процентов избирателей из Республики Крым и более 95 процентов жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Кроме того, российская сторона неоднократно призывала противоборствующие стороны по Донбассу к диалогу и соблюдению Минских договоренности, отмечая при этом, что Москва не является стороной конфликта на Украине.