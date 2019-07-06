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В Грузии надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Кристина Волкова
20:22 06.07.2019
Глава минсельхоза страны подчеркнул важность сохранения экспертных отношений, без эмоций, основанных на прагматичных связях.
В Грузии надеются, что Россия не введет торговое эмбарго
© Фото: flickr

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили высказал надежду, что Россия не станет вводить торговое эмбарго в отношении страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

По мнению Давиташвили, страны сумеют продолжить торговые отношения, в том числе и в сфере экспорта вина, «что является довольно важной агропромышленной экспортной продукцией». Министр также подчеркнул важность сохранения экспертных отношений, без эмоций, основанных на прагматичных связях.

Он выразил надежду, что со стороны России процесс также «будет рассмотрен адекватно, при подключении соответствующих технических структур». Давиташвили добавил, что существующий прогресс был достигнут именно в результате прагматичных отношений.

Напомним, 20 июня в Грузии начались акции протеста после инцидента с представителем России в ходе 26-й Межпарламентской ассамблеи по вопросам православия (МАП). Радикалы попытались захватить здание парламента в Тбилиси, где находились представители ассамблеи, в том числе россиянин, депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

Спецназ разогнал митинг, однако 21 июня протесты продолжились. На фоне беспорядков президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила РФ в расколе грузинского общества. 

Позднее президент Россию Владимир Путин подписал указ о том, что российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. Он вступает в силу 8 июля. В этот же день вступит в силу и решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

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