Десятки пострадавших: в США прогремел взрыв в торговом центре
Обломки и осколки от находящихся в центре взрыва построек разметало на расстояние около 100 метров.
© Видео: Steven Cejas, Twitter © Фото: Steven Cejas, Twitter
Взрыв прогремел в торговом центре во Флориде. Инцидент произошел утром в субботу, 6 июля.
Взрыв произошел в городе Плантейшн. По сообщениям местной пожарной охраны, причиной детонации послужила утечка газа. Обломки и осколки от находящихся в центре взрыва построек разметало на расстояние около 100 метров.
В Twitter опубликованы кадры с места происшествия. Все вокруг снимающего очевидца усеяно крупными обломками. Вдали показаны очертания ТЦ – видно, что из здания торчат куски арматуры.
Пожарная охрана перекрыла улицу, на которой произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Сообщается о множестве пострадавших, иные обстоятельства произошедшего не уточняются.