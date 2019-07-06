Десятки пострадавших: в США прогремел взрыв в торговом центре

Взрыв прогремел в торговом центре во Флориде. Инцидент произошел утром в субботу, 6 июля.

Взрыв произошел в городе Плантейшн. По сообщениям местной пожарной охраны, причиной детонации послужила утечка газа. Обломки и осколки от находящихся в центре взрыва построек разметало на расстояние около 100 метров.

В Twitter опубликованы кадры с места происшествия. Все вокруг снимающего очевидца усеяно крупными обломками. Вдали показаны очертания ТЦ – видно, что из здания торчат куски арматуры.

Пожарная охрана перекрыла улицу, на которой произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Сообщается о множестве пострадавших, иные обстоятельства произошедшего не уточняются.