В агентстве авиабезопасности обнаружили неполадки в автопилоте Boeing 737 Max

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) направило Федеральному авиационному управлению (ФАУ) США и компании Boeing список из пяти неполадок, обнаруженных у лайнеров семейства 737 Max. В частности, одной из самых опасных среди них стала проблема с автопилотом.

По данным EASA, в отдельных ситуациях не срабатывает своевременное отключение автопилота, из-за чего пилоты могут вовремя не взять управление на себя. Об этом сообщает Bloomberg.

Также в списке значатся проблемы с рулем высоты и датчиками угла атаки. Вопросы также вызывает программное обеспечение лайнеров и обучение экипажа. Комментарии ФАУ США и Boeing по данной теме не поступали.

Между тем, ранее на престижном авиасалоне «Ле-Бурже» во Франции у Boeing сложилась непростая ситуация: на сегодняшний день в компании не получили ни одного заказа на самолеты. Причиной этого стали проблемы с программным обеспечением, из-за которого произошли авиакатастрофы самолетов Boeing в Индонезии и Эфиопии.