Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фотографиями с крестин сына

Принц Гарри и Меган Маркл крестили своего единственного сына Арчи. Закрытая церемония прошла в часовне в Виндзорском замке 6 июля. Позднее в социальной сети Instagram в официальном аккаунте семейной пары появились первые фотографии крещеного малыша.

«Это новая прекрасная страница жизни Меган и Гарри», - указано в сообщении под фотографией.

Отмечается также, что ребенок был крещен в точной копии одеяния, которое носили младенцы королевской семьи последние одиннадцать лет.

Крещение малыша было организовано архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Имена его крестных не разглашаются. Всего на церемонию присутствовали 25 гостей, среди которых принц Чарльз с супругой Камиллой и принц Уильям с Кейт Миддлтон.

Первенец в королевской семье родился в мае этого года. В линии наследования Арчи будет занимать седьмое место. Впереди него идут его дед принц Чарльз, дядя принц Уильям, трое детей принца Уильяма, а также его отец принц Гарри.