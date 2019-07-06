В затопленном Тулуне откроют бесплатную общественную баню

В ходе рабочей поездки в Иркутскую область замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что в оставшемся без централизованного водоснабжения Тулуне откроют бесплатную общественную баню. Об этом он сообщил в субботу, 6 июля.

«С завтрашнего дня в городе развернут полевую баню с пропускной способностью 80 человек в сутки. Работает автономно на дизельном топливе», - заявил замминистра.

Согласно предварительной информации, коммунальные службы смогут возобновить подачу воды в городе не ранее 12 июля.

Напомним, Иркутская область продолжает страдать от сильного паводка, затопившего огромную территорию в считаные часы. Одним из самых пострадавших городов региона стал Тулун. Уровень воды постепенно снижается, но обстановка все еще остается критической. По состоянию на 3 июля известно о 221 пострадавшем, среди которых 41 ребенок. Найдены живыми пять человек из 13, числившихся пропавшими без вести.