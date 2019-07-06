В ЗИЛе опровергли информацию об открытии производства в Мексике

Появившаяся ранее в СМИ информация об открытии производства ЗИЛ в Мексике не соответствует действительности. Об этом «Звезде» сообщили в профсоюзе работников завода.

Ранее появилась информация, что в мексиканском городе Пуэнте-де-Истла было запущено производство грузовиков и тягачей на базе ЗИЛ-130 и ЗИЛ-4331. Утверждалось, что мексиканские пользователи якобы в восторге от мощных и неприхотливых самосвалов, которые уже начали поступать первым покупателям. Соответствующее сообщение, изначально появилось на сайте сатирического издания «Панорама» и получило распространение в Сети.

В профсоюзе работников завода опровергли данную информацию, отметив в частности, что модели ЗИЛ-130 давно не выпускаются, а в качестве иллюстрации к распространенной новости использовалось фото цеха, сделанное еще в 90-х годах.

В ЗИЛ также подчеркнули, что никакие права на производство грузовиков в Мескику передано не было.