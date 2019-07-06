В Мексике задержали семь россиян

Семь российских туристов задержаны в аэропорту Канкуна в Мексике. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой посольство России в стране.

В ведомстве отметили, что группу россиян, среди которых молодая пара, приехавшая в свадебное путешествие, около трех дней назад задержали в аэропорту по прибытию в страну из-за претензий миграционных властей. При этом, как заявили в посольстве, граждане России в консульство не обращались.

В дипмиссии добавили, что будут отправлены обратно одним из ближайших рейсов в Россию.

Дипломаты также отметили, что россиянам могут отказать во въезде в страну, если цель поездки не соответствует заявленной.