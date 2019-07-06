Будет гроза: МЧС предупредило москвичей о непогоде

МЧС России выпустило экстренное сообщении о приближающейся грозе в Московском регионе. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в период с пяти до семи вечера 6 июля местами в столице пройдет дождь, гроза, ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

В службе порекомендовали для обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобилистам было рекомендовано соблюдать скоростной режим на дорогах, а также не парковаться вблизи слабо укрепленных конструкций.

«Будьте внимательны и осторожны», - заявили в пресс-службе ведомства.

Накануне в Гидрометцентре России заявили, что в субботу, 6 июля, будет самый холодный и дождливый день. При этом, как отметил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, к воскресенью интенсивность осадков заметно ослабеет.

По данным агентства, в ночные часы столбики термометров будут около 10 градусов со знаком плюс, в дневное время воздух прогреется до +20 градусов. По данным синоптиков, стабильно теплая погода вернется в Москву не раньше второй половины июля.