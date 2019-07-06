Суд арестовал тетю девочки из Ингушетии, подозреваемую в нанесении многочисленных травм ребенку, накануне доставленному в местную больницу в тяжелом состоянии.

Решение вынес Магасский районный суд. Тетя девочки арестована сроком на два месяца.

Статья, вменяемая женщине, это «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего» (статья 111 Уголовного кодекса России). В случае, если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, семилетняя девочка Аиша в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии в минувший четверг. У ребенка были диагностированы открытый прелом и многочисленные синяки и кровоподтеки. Из-за тяжелого состояния девочки было принято решение о ее переводе в столичную клинику. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Главной подозреваемой в нанесении телесных повреждений стала 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ребенку тетей со стороны отца.