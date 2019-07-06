Борисов рассказал о значимости верфи «Звезда» в условиях западных санкций

Судостроительный завод «Звезда» имеет особенную значимость в условиях санкций Запада против России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании, посвященном ходу строительства судоверфи и судов на этом заводе, которое проходило в городе Большой Камень Приморского края.

«Наличие такой верфи имеет особую актуальность в условиях проводимой санкционной политики по отношению к нашей стране», - отметил Борисов.

Вице-премьер также озвучил срок окончания строительства «Звезды» - 2024 год.

По словам Борисова, производственные мощности судостроительного завода позволят строить суда практически любых типов, классов и назначений, однако основной специализацией верфи станет строительство крупнотоннажных судов, в том числе судов-газовозов и объектов морской техники для обеспечения шельфовых проектов.

Для обеспечения загрузки завода уже подписаны контракты с крупнейшими заказчиками на строительство 37 судов различных типов. Кроме того строители подготовили к заселению четыре новых жилых дома на 144 квартиры для работников «Звезды». Всего до 2023 года планируется построить 5790 квартир.

Судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения с мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год.