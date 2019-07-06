В Турции полицейские нашли в автомобиле радиоактивное вещество

В Турции полицейские обнаружили в автомобиле 18 граммов радиоактивного вещества калифорния, данное вещество обычно используется при производстве боеголовок для ядерного оружия.

Ситуация произошла в провинции Болу. В районе парка Ататюрка правоохранители остановили для проверки машину и обнаружили в ней калифорний. Стоимость 18 граммов находки они оценили в 72 миллиона долларов.

«Ввоз, транспортировка и хранение данного вещества требуют спецразрешения. Оно было отправлено в Совет по ядерной энергии Турции для исследования», - цитирует РИА Новости заявление администрации провинции.

На данный момент по делу о транспортировке калифорния задержаны пять человек. Начато расследование, обстоятельства дела уточняются.