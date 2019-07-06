В Турции полицейские нашли в автомобиле радиоактивное вещество
Правоохранители остановили для проверки машину и обнаружили в ней 18 граммов вещества калифорния, стоимость которого оценили в 72 миллиона долларов.
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В Турции полицейские обнаружили в автомобиле 18 граммов радиоактивного вещества калифорния, данное вещество обычно используется при производстве боеголовок для ядерного оружия.
Ситуация произошла в провинции Болу. В районе парка Ататюрка правоохранители остановили для проверки машину и обнаружили в ней калифорний. Стоимость 18 граммов находки они оценили в 72 миллиона долларов.
«Ввоз, транспортировка и хранение данного вещества требуют спецразрешения. Оно было отправлено в Совет по ядерной энергии Турции для исследования», - цитирует РИА Новости заявление администрации провинции.
На данный момент по делу о транспортировке калифорния задержаны пять человек. Начато расследование, обстоятельства дела уточняются.