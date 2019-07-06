Федор Конюхов прилетел в Крым на экспериментальном самолете

Всемирно известный российский путешественник Федор Конюхов добрался до Крыма. На этот раз он воспользовался экспериментальным самолетом, двигатель которого работает на солнечной энергии.

Он поднялся в воздух из Подмосковья и планировал завершить маршрут в Евпатории еще вчера, но немного помешала гроза.

Этот полет стал тестовым. В планах Конюхова кругосветка на этом планере. Он собирается преодолеть 35 тысяч километров за пять дней. Предполагается, что полет пройдет на высотах до 12 тысяч метров. Днем планер будет двигаться за счет фотоэлементов, установленных на крыльях и по бокам фюзеляжа, а ночью аппарат может плыть по воздушным потокам.

Так, по словам Конюхова, он намерен подтолкнуть ученых к созданию легких аккумуляторов, способных накапливать солнечную энергию.

Это позволит отказаться от вредных для экологии двигателей внутреннего сгорания, считает путешественник.