В Китае ураган парализовал работу одного из крупнейших аэропортов в мире

В Китае непогода частично парализовала работу одной из крупнейших воздушных гаваней мира. Речь идет о пекинском аэропорте Шоу-Ду, где из-за стихии было отменено более шестисот рейсов.

Ранее сообщалось, что мощный торнадо пронесся в северо-восточной части Китая в провинции Ляонин. Смерч забрал жизни шестерых человек, еще около двухсот получили ранения различной степени тяжести. Под завалами в провинции, по оценкам местных служб спасения, остаются несколько человек, проводятся поиско-спасательные операции. В них задействованы более 800 человек и 200 единиц техники.

Несколько жилых кварталов были полностью уничтожены в результате стихии. В городском уезде Кайюань вихрь повредил более 4 тысячи домов, из города эвакуировано было более 1 500 человек. Сотни деревьев были вырваны из земли с корнем, торнадо также оставил позади себя перевернутые автомобили и сорванные крыши жилых домов и офисных зданий.

Тем временем, в Китае продолжает бушевать непогода. Под влиянием мощного антициклона разные регионы страны находятся уже несколько дней. Скорость ветра в отдельных районах достигает 80 километров в час. По всему Китаю, как сообщается, незначительные травмы получили более десяти тысяч человек. Сильные повреждения также зафиксированы на заводах и в промзонах.

Власти отдельных районов выпускают ежечасно сообщения о погоде, а также о том, как правильно вести себя в случае урагана.