Украсть за 30 секунд: молниеносное ограбление магазина одежды в США попало на видео

В США в штате Висконсин произошло молниеносное ограбление: группа молодых людей, забежав в магазин одежды, за считанные секунды вынесла из него товаров на 30 тысяч долларов. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.

Грабители даже не стали скрывать свои лица. Судя по опубликованным кадрам, мужчины спокойно зашли в магазин, не вызывая подозрений, но как только достигли вешалок с одеждой, принялись хватать все, что попадается под руку и убегать. Скрылись преступники на трех автомобилях.

Работа американских правоохранителей не столь оперативна, найти грабителей пока не удалось. Как говорят сотрудники магазина, они были напуганы, поэтому даже не пытались оказать сопротивление. Полицейские не исключают, что данное преступление является одним из цепочки подобных ограблений.