Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что стране необходимы прагматичные отношения с Москвой, что пойдет на пользу гражданам обеих стран.

По ее словам, особенно важно сохранять добрососедские отношения между народами и принимать как можно больше туристов из России, которые не только тратят в Грузии свои деньги, но и несут информацию о происходящем в стране.

«Чем сильнее мы будем экономически, чем больше будет стран, с которыми мы будем вести экономические, прагматичные отношения, в том числе с Россией, чем больше довольных туристов, уехав, повезут с собой информацию о реальной Грузии, тем лучше для нас», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы министерства.

Тбилиси с 20 июня сотрясают антиправительственные акции протеста. На улицы вышли тысячи людей, которые требуют отставки ключевых министров и проведения внеочередных парламентских выборов.

Беспорядки начались после инцидента с российскими депутатами, которые прибыли в страну для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Главу российской делегации пригласили сесть в кресло спикера национального парламента Грузии, что привело в ярость оппозицию. Россияне были вынуждены под охраной покинуть Тбилиси и вернуться в Москву.

В это время протестующие перекрыли проспект Руставели, жгли покрышки, забрасывали полицейских камнями и пытались взять штурмом здание правительства.

В результате стычек со спецназом, пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зарабишвили безосновательно возложила ответственность за происходящее в стране на Российскую Федерацию, чем вызвала резкую критику со стороны Кремля.

В ответ на антироссийскую истерию президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям из России осуществлять полеты в Грузию с 8 июля.