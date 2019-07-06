В Москве задержали выдававшего себя за инспектора ЦОДД мужчину

Мужчина, выдававший себя за сотрудника Центра организации дорожного движения, был задержан в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало.

Задержание произошло в районе Патриарших прудов, где мужчина останавливал машины, взымая штрафы с водителей за превышение скорости или неправильную парковку.

«Афериста обнаружил инспектор МАДИ, который патрулировал на месте. Он увидел человека в куртке со светоотражающими элементами, на спине которой была аббревиатура ЦОДД», - пояснила Дыгало.

По ее словам, на просьбу сотрудника МАДИ представиться, мужчина заявил, что работает в ГИБДД и МАДИ и предъявил поддельное удостоверение. Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

В пресс-службе добавили, что патрулирующие улицы сотрудники дорожной инспекции могут выписать водителю за нарушение только штраф об административном правонарушении и не имеют права принимать денежные средства.