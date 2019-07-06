Прокуратура завела административные дела в отношении владельца утонувшего на Кубани катамарана

После трагедии с катамараном на Черном море, в результате которой погибли два человека, Южная транспортная прокуратура завела административные дела в отношении владельца плавсредства, который катал туристов не имея на это разрешения.

Прогулочный катер перевернуться в районе поселка Джугба Туапсинского района.

«Южной транспортной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по факту осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без лицензии. Проверяется соблюдение базой для стоянки маломерных судов, службой капитана порта, Российским морским регистром судоходства, государственной инспекцией по маломерным судам требований законодательства о безопасности мореплавания», - говорится на сайте надзорного ведомства.

Ранее региональным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц.

Владельца катера задержали и уже допросили. Установлено, что во время прогулки по воде, на борту катамарана находились 55 отдыхающих при максимальной вместимости в 12 человек.

Как рассказал руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта, катамаран построили еще в 2008 году и к настоящему времени его должны были утилизировать. Однако, владелец изменял его конструкцию не один раз и даже сумел надстроить еще одну палубу, которая понизила устойчивость судна.