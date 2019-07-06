«Мы смотрели на этот ужас»: очевидец рассказала, как рядом с Джубгой перевернулся катер

Очевидец трагедии с прогулочным катером рядом с поселком Джубга описала непосредственно момент его опрокидывания. По словам девушки, пассажиры сами раскачали судно перед тем, как оно перевернулось.

Очевидец произошедшего Мария Иванова наблюдала за инцидентом с берега. Она предположила, что туристы были не совсем трезвы, потому что многие из них поднялись на верхнюю палубу, чтобы потанцевать, и в этот момент катер начал раскачиваться в разные стороны. Спасательные жилеты, по словам Ивановой, она заметила лишь на нескольких пассажирах.

«Когда катер наклонялся вправо, люди на борту перебегали влево и лодка выровнялась. Но спустя каких-то 7 минут катер наклонился и перевернулся. Мы смотрели на этот ужас! Сразу же после этого позвонили хозяину кемпинга, где мы остановились», - рассказала девушка сайту «Комсомольской правды».

Иванова отметила, что катерам, которые выдвинулись на подмогу потерпевшим бедствие, подплыть к месту трагедии мешал сильный ветер, и их просто сносило.

«Когда они подплыли, то стали сбрасывать жилеты тем, кто был в воде. Среди них были те, кто не умел плавать, они цеплялись за катера», - рассказала очевидец.

Напомним, трагический инцидент произошел вечером 5 июля в Черном море вблизи поселка Джубга в Краснодарском крае. Там перевернулось прогулочное судно, на борту которого находились не менее 55 человек при вместимости всего в 12. В результате происшествия погибли два человека. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.