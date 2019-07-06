Молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» открылся в Оренбурге

В Оренбурге в четверг, 4 июля, стартовал восьмой международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего». Он проходит на базе областного оздоровительного молодежного центра «Янтарь».

Посетить форум приехали около тысячи молодых инженеров в возрасте от 20 до 35 лет из 43 стран мира. Участники мероприятия - это представители более 400 крупнейших промышленных предприятий. Среди них есть машиностроители, судостроители, конструкторы.

В рамках форума работает несколько экспозиций, на которых представлена продукция молодых инженеров.

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер оценил значимость данного события. Он отметил, что на данном форуме молодые инженеры имеют возможность пообщаться между собой и получить новые знания, усилить свои компетенции.