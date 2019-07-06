В массовом ДТП в Подмосковье погиб ребенок
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.
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В Подмосковье на 63-м километре трассы М-11 произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Есть пострадавшие и жертвы.
Столкнулись машины, следующие в попутном направлении. В происшествии пострадали четыре человека, в том числе двое детей, один ребенок 10 лет погиб. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ полиции по Подмосковью.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и подробности инцидента уточняются.