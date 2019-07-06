В массовом ДТП в Подмосковье погиб ребенок

В Подмосковье на 63-м километре трассы М-11 произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Есть пострадавшие и жертвы.

Столкнулись машины, следующие в попутном направлении. В происшествии пострадали четыре человека, в том числе двое детей, один ребенок 10 лет погиб. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ полиции по Подмосковью.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и подробности инцидента уточняются.