ЗИЛ с мексиканской пропиской: за океаном возродили производство знаменитых грузовиков

В Мексике запустили производство грузовиков и седельных тягачей ЗИЛ, технологическая оснастка для которых была приобретена в Москве.

Завод, получивший название Zil Nouvo, расположен в городе Пуэнте-де-Истла на юге страны. Компания-владелец предприятия закупила все необходимое для старта производства в России и за два года смонтировала приблизительно 60% оборудования для выпуска классических тягачей на базе ЗИЛ-130 и ЗИЛ-4331.

Глава совета директоров новой компании Морис Гарсия Крус выразил уверенность, что продукция завода будет чрезвычайно популярна в Мексике.

«Грузовик давно зарекомендовал себя в нашей стране, еще со времен СССР. Думаю, что нигде в мире не делали настолько выносливые машины. Мы не гонимся за лоском: наша задача - делать грузовики для настоящей эксплуатации. Нам не нужны сомнительные пластиковые конструкции, которые ломаются через пару лет», - цитирует портал UsedCars главу завода.

Модель первых грузовиков, сошедших с мексиканского конвейера, получила название Zil Nouvo 130A и почти во всем повторяет своего знаменитого предшественника. В пресс-службе компании уверяют, что для начала этого более чем достаточно, так как модель отличается удивительной неприхотливость и дешевизной.

В дальнейшем автомобилестроители готовы задуматься над расширением модельной линейки грузовиков.