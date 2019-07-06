В Минтрансе назвали сроки стабилизации ситуации с выдачей багажа в Шереметьево

Ситуация с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Об этом заявил в ходе совещания в аэропорту Шереметьево министр транспорта Евгений Дитрих.

«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации - до 15 августа», - сказал Дитрих, добавив, что до 10 июля Шереметьево проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации.

Министр также заявил, что компания «Шереметьево-Хэндлинг» действительно проводила некачественную работу при обработке багажа от «Аэрофлота», в частности, недостаточно подробно была регламентирована часть технологических процессов, не на должном уровне организована работа с персоналом.

Ранее стало известно, что по результатам проверки комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ряд сотрудников «Шереметьево-Хэндлинг» были уволены.

В конце мая в аэропорту Шереметьево начались проблемы с выдачей багажа. Пассажирам приходилось ждать свои вещи по несколько часов либо уезжать домой без них. Транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел по факту нарушения прав пассажиров, проверку аэропорта также провела Генеральная прокуратура РФ.