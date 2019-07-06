У капитана перевернувшегося на Кубани катамарана не было лицензии на перевозку пассажиров

Капитан перевернувшегося катера в Краснодарском крае не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом заявил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

«Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензию на перевозку пассажиров морским транспортом», - сказал он во время брифинга в субботу.

Козлов уточнил, что главной версией случившегося в Черном море является перегруз судна. В ведомстве добавили, что на месте происшествия не выявлены разливы нефтепродуктов и угрозы судоходству также нет.

«Проводится обследование судна для решения вопроса о его подъеме. Затонувший катамаран безопасности мореплавания не угрожает», - заявил Козлов.

Накануне вечером, 5 июля, в Черном море около Джубги в Краснодарском крае опрокинулось прогулочное судно, на борту которого находились не менее 55 человек при вместимости всего в 12 человек. В результате происшествия погибли два человека.

Как ранее пояснил руководитель компании-изготовителя катера и разработчик его проекта, к настоящему времени судно должно было быть утилизировано ввиду давности срока службы.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.