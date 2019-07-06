После развода супруга главы Amazon попала в списки Forbes

Бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса, после развода заняла 22 место в рейтинге богачей по версии журнала Forbes. Несмотря на разделение имущества, ее супруг - Джефф Безос, по-прежнему возглавляет рейтинг, сообщает Bloomberg.

Накануне пара официально развелась после 25 лет брака. Самый богатый человек планеты уступил своей экс-половинке 19,7 миллионов акций ( около 4%) самого крупного интернет-магазина в мире, владельцев которого он является. По оценкам специалистов, Маккензи получила около 38,3 миллиардов долларов и стала одной из богатейших женщин в мире.

Впрочем, громкий развод не слишком подкосил финансовое благополучие Джеффа Безоса, чье финансовое состояние оценивается в 139,6 миллиардов долларов. Супруги решили остаться друзьями и смогли договориться о совместной опеке над четырьмя детьми.