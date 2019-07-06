Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока - 2» с помощью Трампа

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назвал того, кто сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток - 2» в пользу Киева. По мнению украинского лидера, таковым может стать президент США Дональд Трамп.

Зеленский заявил, что другие страны, такие как Франция и Германия, сильно зависят от «локального бизнеса», поэтому не могут повлиять на реализацию международного проекта. Он отметил, что все страны уже выработали позиции касательно данного вопроса, а «Киев никто не спрашивает».

«Единственное решение вопроса – у меня будет встреча с президентом Америки в Соединенных Штатах. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», - цитирует Зеленского УНИАН.

Напомним, российский международный газопровод «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России до Германии через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим сейчас «Северным потоком».