Тулмашзаводу исполнилось 80 лет

Тульскому машиностроительному заводу исполнилось 80-т лет. Юбилей одного из крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса России с размахом отметили в городе оружейников.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил государственные награды сотрудникам предприятия.

«Уверен, что впереди у вас новые победы и идеи, которые опережают время. Поздравляю с праздником вас, успехов, благополучия, новых побед и семейного счастья», - отметил глава региона.

Туламашзавод входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Предприятие выпускает уникальную продукцию военного и гражданского назначения, в том числе зенитные установки, артиллерийские и ракетные комплексы для кораблей, автоматические пушки для бронемашин, самолетов и вертолетов, высокоточные противотанковые снаряды с лазерным управлением, а также дизельные двигатели, пневматические перфораторы и токарные станки.

Недавно на заводе возобновили производство легендарных мотороллеров «Муравей». В честь юбилея в Туле установили скульптурную группу. Перед проходной завода расположились три бронзовые фигурки.