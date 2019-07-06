В США представили концепцию по «противодействию злонамеренному влиянию Кремля»

Глава агентства USAID Марк Грин обсудил «Концепцию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI) в Париже на встрече с представителями «Большой семерки». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте агентства по международному развитию США.

В документе уточняется, что «Концепция» является ответом на «злонамеренное влияние Кремля» путем создания экономической и демократической устойчивости стран, чтобы смягчить «попытки Кремля подорвать ряд ключевых институтов».

«Соединенные Штаты давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа жизненно важна для американских стратегических интересов. Российское правительство стремится ослабить влияние США в мире и отделяют нас от наших союзников и партнеров», - говорится в документе.

В «Концепции» указаны сферы, на которые будет обращено особое внимание: это демократические институты, законодательство, энергетическая и экономическая независимость, СМИ.