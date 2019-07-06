Рошаль рассказал новые детали об избитой девочке из Ингушетии

Старые переломы ребер и травмы позвоночника обнаружены у избитой семилетней девочки из Ингушетии. Об этом сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По его словам, ребенку необходимо серьезное лечение.

«При первичном обследовании диагнозы практически подтверждаются, серьезные повреждения в области кисти - за нее нужно бороться. У нас уже готова барокамера для этого», - отметил он.

Рошаль подчеркнул, что в настоящее время нельзя с уверенностью сказать, обойдется ли операция без ампутаций, поскольку кровоток значительно нарушен.

«Сейчас мы провели только первые исследования, и они были неожиданны для нас в том, что мы нашли старые переломы ребер у ребенка и нашли травму позвоночника, несколько позвонков», - добавил он.

По словам эксперта, обнаруженные дефекту не требуют хирургического лечения. Он также сообщил, что девочку по приезде сразу осмотрели травматологи, нейрохирурги, общие хирурги и реаниматологи. Теперь медикам предстоит стабилизировать состояние ребенка, после чего везти его в операционную.

Вместе с тем врач заверил, что все необходимое оборудование для лечения имеется, включая квалификационный персонал.

В Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани ребенка доставили 4 июля. На ее теле врачи обнаружили множественные следы издевательств, в том числе переломы. На руке у девочке началась гангрена, из-за чего пришлось сделать экстренную операцию. Сейчас состояние ребенка расценивают как стабильно тяжелое.

Ранее по подозрению в издевательстве над семилетним ребенком была задержана 35-летняя местная жительница, которая является тетей девочки. По данным центрального управления СК РФ, ребенок воспитывался в семье женщины без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Ее мать проживает отдельно.

На данный полиция в Ингушетии разыскивает родителей девочки, также проводится проверка в органах опеки республики.