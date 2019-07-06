Врачи могут сохранить руку избитой в Ингушетии девочки

Избитой девочке из Ингушетии могут сохранить вторую руку, заявила уполномоченный при главе Республики по правам ребенка Зарема Чахкиева.

«Я только что из реанимации, где сейчас находится Аиша. Она была под наркозом, но уже приходит в себя. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на сто процентов одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов. Девочка чувствует себя очень хорошо. Она очень веселая, разговаривает, общается со всеми. Месяц, может быть два она будет находиться на лечении», - сказала Чахкиева.

Заведующий отделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля Павел Мединский ранее подтвердил, что состояние ребенка тяжелое, однако врачи делают все возможное для сохранения правой руки ребенка.

В пятницу, 5 июля, самолетом из Магаса в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики семилетняя Аиша была доставлена в Москву для прохождения дальнейшего лечения. До этого ребенок с множественными переломами, вывихами и синяками поступил в Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, где врачи провели первую операцию, сохранив сильно поврежденную руку ребенка.

Сейчас жизни семилетней Аишы ничего не угрожает. В Следственном комитете России продолжается расследование по факту избиения малолетнего ребенка. Следователям удалось установить местонахождение родителей девочки, которые, как сообщается, в разводе и давно не видели свою дочь. Тетя ребенка, с которой девочка проживала последние два месяца в городе Сундже, арестована. На данный момент решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также выясняют, откуда у ребенка давние травмы.