Цена впечатлений: журналиста из США раскритиковали за поездку в Крым

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший ранее статью в газете The Los Angeles Times с призывом отдыхать в Крыму, выразил сожаление по поводу того, что его материал приобрел политическую окраску.

Путешественник недоумевает оттого, почему такое внимание приобрели обычные путевые заметки. Сейчас корреспондент живет в Чехии и регулярно путешествует по миру, описывая города и страны, в которых бывает, но именно статья о российском полуострове привлекла всеобщее внимание.

«Я подумал, что Крым на удивление красивое место. Я решил предложить материал об этой уникальной части мира, о которой, как я думал, путешественникам понравится почитать. Но это приняло совершенно неожиданный политический угол, и это досадно», - цитирует РИА Новости заявление Опдайка.

В комментариях к данной статье пользователи Сети из Украины раскритиковали журналиста, обвинив его в том, что своим примером он якобы подталкивает других к совершению преступления, рекомендуя поехать в Крым через Россию.

«Я поехал туда сам как турист, законно, в соответствии с американским и международным законодательством, чтобы увидеть место, о котором я читал, когда ребенком изучал Вторую мировую войну. Если кто-то захочет последовать моему примеру, они знают, как это сделать», - возразил в комментариях сам журналист.

Резонансная статья Джеффа Опдайка называется «Крым - это неожиданная красота, сталкивающаяся с нерешенными историческими вопросами». Автор материала напомнил своим читателям историю воссоединения полуострова с Россией отметив, что местные жители приветствовали этот шаг и утверждают, что живут они лучше, чем пять лет назад - при украинской власти.

Опдайк признался, что отдыхал в Крыму пять раз и рассказал американцам, какие места стоит обязательно посетить. Журналист предложил читателям совершить четырехдневный тур с рекомендациями по каждому дню. Город Ялту он сравнивает с американской Санта-Барбарой.

Среди достопримечательностей, которые Опдайк советует посетить, названы Воронцовский и Ливадийский дворцы, гора Ай-Петри, «Ласточкино Гнездо», Балаклавские штольни, винодельческий завод «Массандра» и генуэзская крепость в Судаке.