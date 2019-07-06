Яркая одежда, огромные статуи вождей и «хрущевки»: как выглядит КНДР сегодня

В Минобороны подводят итоги переговоров с руководством народных вооруженных сил КНДР. Заместитель министра - Александр Фомин обсуждал с северо-корейскими коллегами планы взаимодействия в оборонной сфере. Вместе с российской делегацией в Пхеньяне побывала и съемочная группа телеканала «Звезда».

Любого иностранца в Пхеньяне встречают прежние лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Почти 30-метровые изваяния вождей, сделанные целиком из бронзы, возвышаются на холме Мансу.

Лидеры КНДР смотрят на местных жителей и с многочисленных панно и плакатов буквально на каждом перекрестке.

Многое в Северной Корее напоминает Советский Союз. Пионеры на улицах, жилые дома по типу хрущевок, воинские обелиски.

А главный памятник-обелиск в КНДР посвящен воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны. Монумент «Освобождение» расположился у южного подножия горы Моранбон. Добираться до памятника него нужно по каменной лестнице длиной 300 метров.

Съемочной группе «Звезды» Пхеньян показался красивым и светлым городом. Вопреки стереотипам, здесь не носят одинаковую серую одежду, на улицах можно встретить людей в ярких нарядах. Впрочем, возможности расспросить местных жителей о том, как им живется в КНДР, нет. Съемочной группе позволяется перемещаться только с гидом и снимать лишь то, что разрешают.

Львиная доля достопримечательностей северокорейской столицы - памятники, мемориалы. С трепетом здесь относятся к захоронениям советских воинов.

В районе Садон расположены три братских и 344 индивидуальных захоронения советских военнослужащих в период с 1945-го по 1950-й годы.

Имена воинов, погибших в боевых действиях на территории КНДР, увековечены на гранитной плите, которую установили в 2005 году, в честь 60-летия Великой Победы и освобождения Кореи.

Переговоры Александра Фомина и высшего военного руководства КНДР - очередной этап сближения двух государств. Встречи проходят в загородных резиденциях и дворцах. Министру народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхолю Александр Фомин преподнес подарки: легендарный Автомат Калашникова в миниатюре и шоколад «Аленка».