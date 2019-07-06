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В Санкт-Петербурге простились с погибшими в Баренцевом море подводниками

Ян Брацкий
14:49 06.07.2019
В церемонии отдания последних воинских почестей приняли участие представители руководства Минобороны России, главного командования ВМФ, городских властей, а также ветераны, сослуживцы и родственники погибших.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Подслушано Мурманск, VK

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга состоялось прощание с экипажем научно-исследовательского аппарата ВМФ России, погибшим в результате пожара, произошедшем в акватории Баренцева моря.

В церемонии отдания последних воинских почестей приняли участие представители руководства Минобороны России, главного командования Военно-Морским Флотом, Командования войсками Западного военного округа, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также ветераны, сослуживцы и родственники погибших.

В ходе траурной церемонии семьям погибших моряков-подводников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации были переданы высшие государственные награды - Звезды Героя Российской Федерации и Ордена Мужества.

Накануне Владимир Путин посмертно наградил героями России четырех подводников, погибших при ЧП с глубоководным аппаратом. Остальные десять моряков были посмертно награждены орденами мужества. 

Звание героя России было присвоено капитану 1 ранга Андрею Воскресенскому, капитану 1 ранга Денису Опарину, капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву и капитану 1 ранга Константину Сомову.

Орденом мужества были награждены капитан 1 ранга Владимир Абанкин, капитан 2 ранга Александр Авдонин, подполковник медицинской службы Александр Васильев, капитан 1 ранга Сергей Данильченко, капитан 1 ранга Денис Долонский, капитан-лейтенант Михаил Дубков,  капитан 1 ранга Константин Иванов, капитан 3 ранга Виктор Кузьмин, капитан 3 ранга Владимир Сухиничев, капитан 1 ранга Николай Филин.

Трагедия произошла 1 июля на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ. Во время проведения батиметрических измерений произошло возгорание. Помимо погибших подводников в отсеке находился гражданский специалист. Моряки эвакуировали его, после чего задраили люк, чтобы не допустить распространения пожара. Пожертвовав собой, они спасли корабль и экипаж.

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