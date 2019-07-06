На родине Меланьи Трамп появилась ее деревянная копия
Статуя в стиле нативного искусства стала украшением выставки, открывшейся в районе города Севницы, где родилась будущая первая леди США.
© Фото: EBU
В Словении появилась деревянная статуя супруги президента США Меланьи Трамп. Первая леди изображена в полный рост в голубом костюме, который был на ней на церемонии инаугурации супруга в Вашингтоне.
Деревянная Меланья стала одним из экспонатов выставки, которая начала свою работу в районе города Севницы, где родилась госпожа Трамп, сообщает New York Post.
Автор работы - американский художник Брэд Дауни. Свою задумку в стиле нативного искусства он реализовал при помощи местного жителя, который использовал в качестве основного и единственного инструмента бензопилу.