ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе. В результате этого в церкви начался пожар.

Местные жители, увидев возгорание, бросились спасать обитель. Они вынесли из охваченного огнем здания иконы и другие святыни.

Как пишет «Донецк православный», полностью сгорело лишь подсобное помещение и перекрытия крыши храма, а основная часть здания не пострадала.

Стоит отметить, что Вооруженные силы Украины регулярно подвергают обстрелам территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Ранее ВСУ открыли массированный минометный огонь по северной окраине Донецка, в результате чего были повреждены два жилых дома. Съемочная группа «Звезды» опубликовала кадры последствий атаки украинских силовиков.