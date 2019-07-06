Опубликованы кадры спасения пассажиров затонувшего на Кубани катамарана

В интернете появилась видеозапись, на которую попал перевернувшийся в Краснодарском крае катамаран. В кадре также оказались пытающиеся спастись с тонущего судна люди.

Ролик с места происшествия разместили во «ВКонтакте» очевидцы, которые помогали людям выбраться из воды. Автор видеозаписи рассказал, что был с семьей на рыбалке и когда их судно подплывало к катамарану, на поверхности виднелся только его нос.

«Мы спасли двух теть [видео снял ребенок – прим. ред.], пытались откачать их, но одна тетя была точно "все". <…> Другая пыталась выжить, она боролась, показывала признаки жизни, ее откачивала скорая. Но тетя погибла, она была молодая», – делится он в одном из сообществ социальной сети.

ЧП произошло вечером 5 июля – прогулочный катамаран «Атолл» перевернулся с 55 людьми на борту (при максимальной вместимости всего в 12). Двух женщин спасти не удалось. По факту возбуждено уголовное дело, задержаны владелец и капитан судна, которых сейчас опрашивают следователи.