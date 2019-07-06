Путин и Эрдоган в беседе отметили важность активизации усилий по урегулированию в Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора уделили особое внимание вопросам активизации усилий по урегулированию ситуации в Сирии, в том числе в рамках астанинского формата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате», - информирует пресс-служба.

Во время беседы, состоявшейся по инициативе турецкой стороны, президенты двух государств также выразили обеспокоенность обострением ситуации в Ливии и условились о продолжении контактов на различных уровнях.