Военные перебросили дополнительную технику в затопленный Тулун

Военные перебросили дополнительную технику для помощи населению иркутского Тулуна, который больше всего пострадал от паводка.

Из Забайкалья и других регионов Сибири в город были направлены более 60 машин, в том числе 14 авторазливочных станций для дезинфекции, прицепы и внедорожники. В Иркутскую область также прибыли 16 авторазливочных станций для раздачи технической воды, что позволит увеличить подачу на 40 тонн.

Всего в зону подтопления были направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.

Военные расчищают пострадавшие от паводка районы, проводят мониторинг биологической обстановки, оказывают медицинскую помощь и эвакуируют пострадавших. Два расчета беспилотников ведут воздушную разведку в регионе.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за проливных дождей. В регионе был объявлен режим ЧС. Сильнее всего пострадал город Тулун. Вышедшая из берегов река Ия погрузила под воду прибрежную часть города, затопив свыше 800 домов и федеральную трассу Р-255 «Сибирь». По последней информации, жертвами паводков в регионе стали 22 человека.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, за минувшие сутки в Тулуне вода ушла более, чем из 1,5 тысяч домов. Город постепенно приходит в себя. Уровень реки Ия снизился на 20 сантиметров - до 5,74 метра.