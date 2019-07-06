В отношении Порошенко возбудили уголовное дело за снятие со счета 34 миллионов долларов

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела по отмыванию денег после того, как снял со своего банковского счета 34 миллиона долларов наличными.

Широкий жест привлек внимание бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова, который обратился в Государственное бюро расследований, о чем и сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Деньги Порошенко хранил в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке. В данный момент, по словам Портнова, следственные органы намерены обстоятельно изучить, на что ушли эти деньги.

Не исключается при этом, что Порошенко мог перепрятать деньги, в том числе вывести в офшоры, или потратить их на подкуп избирателей. Всего, по оценкам Портнова, Порошенко вынес из банка 340 килограммов стодолларовых купюр.