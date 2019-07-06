Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения», - информирует пресс-служба.

Нурсултан Назарбаев является первым президентом республики Казахстан. Эту должность он занимал с 24 апреля 1990 года. 19 марта 2019 года Назарбаев подал в отставку.

10 июня в Казахстане прошли шестые президентские выборы. Победу с результатом в 70,96% одержал Касым-Жомарт Токаев. 12 июня он принес присягу и официально вступил в должность главы страны.